  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Инновационный «Камаз» обследует 10 самых востребованных дорог в Курской области

В Курскую область приехала передвижная дорожная лаборатория «Эскандор»
Инновационный «Камаз» обследует 10 самых востребованных дорог в Курской области

Читайте также

В Курскую область приехала передвижная дорожная лаборатория «Эскандор». Она обследует 10 автомобильных дорог, пользующихся наибольшим спросом.
 
Инновационное оборудование, установленное на шасси «Камаза», позволяет вести в движении непрерывную диагностику состояния трассы. Система зондирования «видит» все слои дорожного полотна, выявляет слабые зоны и создает цифровой двойник дороги благодаря мобильному лазерному сканеру. «Эскандор» способен обследовать трассы сразу по нескольким параметрам: прочность дорожного полотна, его продольная ровность, глубина и профиль колеи, сцепные свойства дороги. Собранные данные передадут в базу системы контроля дорожных фондов.

Диагностика позволит оцифровать региональные дороги, чтобы в дальнейшем принимать решения по своевременной замене дорожного покрытия и выбору типа ремонта.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян предупреждают о тумане грядущей ночью

В сентябре между Курском и деревней Лукашевка Курчатовского района начнут ходить рельсовые автобусы

В Курской области в районы выехали мобильные ФАПы, простоявшие полтора года в гараже

В Курске рецидивист украл выручку из тумбочки в автосервисе

Под Курском автомобилистка сбила 12-летнюю велосипедистку

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске