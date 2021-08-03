Инновационный «Камаз» обследует 10 самых востребованных дорог в Курской области

В Курскую область приехала передвижная дорожная лаборатория «Эскандор»

В Курскую область приехала передвижная дорожная лаборатория «Эскандор». Она обследует 10 автомобильных дорог, пользующихся наибольшим спросом.Инновационное оборудование, установленное на шасси «Камаза», позволяет вести в движении непрерывную диагностику состояния трассы. Система зондирования «видит» все слои дорожного полотна, выявляет слабые зоны и создает цифровой двойник дороги благодаря мобильному лазерному сканеру. «Эскандор» способен обследовать трассы сразу по нескольким параметрам: прочность дорожного полотна, его продольная ровность, глубина и профиль колеи, сцепные свойства дороги. Собранные данные передадут в базу системы контроля дорожных фондов.Диагностика позволит оцифровать региональные дороги, чтобы в дальнейшем принимать решения по своевременной замене дорожного покрытия и выбору типа ремонта.