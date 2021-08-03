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В Курске рецидивист украл выручку из тумбочки в автосервисе

Он воспользовался отсутствием в помещении сотрудников и беспрепятственно вынес металлический ящик с наличными.

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В одном из автосервисов Курска украли выручку - 85 тысяч рублей. Руководитель техцентра обнаружил пропажу металлического ящика из тумбочки стола, в котором хранил выручку, днем и обратился в полицию.
 
Полицейским понадобилось несколько дней, чтобы найти злоумышленника. Выяснилось, что в тот день в салон заходил ранее судимый 35-летний курянин. Мужчина воспользовался отсутствием в помещении сотрудников и беспрепятственно вынес металлический ящик с наличными.
 
В полиции горожанин признался, что успел потратить похищенные деньги на собственные нужды, а от улик избавился, выбросив ящик в кусты. В ходе показаний на местности полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет, который теперь приобщен к материалам уголовного дела. 

Курянину грозит до 5 лет лишения свободы.

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