В Курске рецидивист украл выручку из тумбочки в автосервисе

Он воспользовался отсутствием в помещении сотрудников и беспрепятственно вынес металлический ящик с наличными.

В одном из автосервисов Курска украли выручку - 85 тысяч рублей. Руководитель техцентра обнаружил пропажу металлического ящика из тумбочки стола, в котором хранил выручку, днем и обратился в полицию.Полицейским понадобилось несколько дней, чтобы найти злоумышленника. Выяснилось, что в тот день в салон заходил ранее судимый 35-летний курянин. Мужчина воспользовался отсутствием в помещении сотрудников и беспрепятственно вынес металлический ящик с наличными.В полиции горожанин признался, что успел потратить похищенные деньги на собственные нужды, а от улик избавился, выбросив ящик в кусты. В ходе показаний на местности полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет, который теперь приобщен к материалам уголовного дела.Курянину грозит до 5 лет лишения свободы.