В Курской области в районы выехали мобильные ФАПы, простоявшие полтора года в гараже

ТАКТ.В 2019 году Курская область получила 16 новых мобильных медицинских комплексов, однако их ввод в эксплуатацию постоянно откладывался. Без дела техника простояла до недавнего времени, только на днях было принято окончательное решение о её отправке в районы региона. Причина вынужденного простоя, как пояснил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, заключалась в ошибке при оформления бумаг, сообщает телеканал
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- Это ошибка и поставщика, она была в том, что разрешение, которое они использовали при продаже, было 2010 года. А сами машины новые, и новая модификация. Они не внесли изменения в разрешительную документацию. Мы не могли их использовать как изделия медицинского назначения потому, что несоответствие было самому медицинскому изделию – это машина, медицинский комплекс, и то, что мы имели на руках документально.
Перед тем, как мобильные комплексы начали работу каждый автомобиль осмотрели специалисты Росздравнадзора. Такая процедура потребовалась для того, чтобы окончательно подтвердить функциональность и пригодность техники и имеющегося оборудования. ФАПы на колёсах планируется использовать в удалённых от райцентров населённых пунктах области. В них можно будет пройти диагностические и лечебные процедуры, а также вакцинироваться от коронавируса.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- Это машины высокопроходимые, и они могут доехать до любого места вакцинации. И мы надеемся, что в каждой машине будет вакцинироваться до 60-70 человек ежедневно. Мы заранее закупили необходимое холодильное оборудование, там специальные есть розетки, мы проверили, что они эффективно работают. Кроме того, у нас есть ещё контейнеры для перевозок. То, есть не обязательно холодильники иметь, контейнер для перевозки хранит температуру необходимую в течение 24 часов.
График и маршрут движения мобильных ФАПов будет проработан с главами районов дополнительно, чтобы обеспечить максимальный охват жителей области профилактическими прививками и качественной медицинской помощью.
В Курской области в районы выехали мобильные ФАПы, простоявшие полтора года в гараже
Причина вынужденного простоя, как пояснил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, заключалась в ошибке при оформления бумаг