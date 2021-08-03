«Орланы» на 133 места будут совершать ежедневно по 10 рейсов

В сентябре между Курском и деревней Лукашевка Курчатовского района начнут ходить рельсовые автобусы РА-3 на 133 места. «Центральная пригородная пассажирская компания» совместно с администрацией Курской области выведет на маршрут 2 рельсовых автобуса РА-3 в двухвагонном исполнении. «Орланы» будут совершать ежедневно по 10 рейсов.

Как рассказали в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог, для проекта ЦППК закупит 3 рельсовых автобуса. Один из поездов резервный, он будет выходить на линию во время планового ремонта или обслуживания основных поездов.