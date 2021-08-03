  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В сентябре между Курском и деревней Лукашевка Курчатовского района начнут ходить рельсовые автобусы

«Орланы» на 133 места будут совершать ежедневно по 10 рейсов

Читайте также

В сентябре между Курском и деревней Лукашевка Курчатовского района начнут ходить рельсовые автобусы РА-3 на 133 места. «Центральная пригородная пассажирская компания» совместно с администрацией Курской области выведет на маршрут 2 рельсовых автобуса РА-3 в двухвагонном исполнении. «Орланы» будут совершать ежедневно по 10 рейсов.
 
Как рассказали в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог, для проекта ЦППК закупит 3 рельсовых автобуса. Один из поездов резервный, он будет выходить на линию во время планового ремонта или обслуживания основных поездов.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян предупреждают о тумане грядущей ночью

В Курской области в районы выехали мобильные ФАПы, простоявшие полтора года в гараже

В Курске рецидивист украл выручку из тумбочки в автосервисе

Под Курском автомобилистка сбила 12-летнюю велосипедистку

Инновационный «Камаз» обследует 10 самых востребованных дорог в Курской области

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске