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Последствия урагана в Курске будут устранять до конца недели

Полноценное движение трамваев по расписанию должно начаться сегодня

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Последствия урагана в Курске будут устранять до конца недели. Ветер вырывал деревья с корнем. Некоторые из них падали на автомобили и линии электропередач. Работы по расчистке улиц от поваленных деревьев и восстановлению подачи электроэнергии в Курске продолжаются. 
Электрики продолжают восстанавливать линии на участке 2-го и 3-го трамвайных маршрутов. Полноценное движение трамваев по расписанию должно начаться сегодня. 
Около завода "Курскхлеб" из-за ливня провалился асфальт, а на Дзержинского  размыло тротуарную плитку. Проблемные места ограждены. По словам дорожников на восстановление потребуется несколько дней.

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