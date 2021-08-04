Полноценное движение трамваев по расписанию должно начаться сегодня

Последствия урагана в Курске будут устранять до конца недели. Ветер вырывал деревья с корнем. Некоторые из них падали на автомобили и линии электропередач. Работы по расчистке улиц от поваленных деревьев и восстановлению подачи электроэнергии в Курске продолжаются.

Электрики продолжают восстанавливать линии на участке 2-го и 3-го трамвайных маршрутов. Полноценное движение трамваев по расписанию должно начаться сегодня.

Около завода "Курскхлеб" из-за ливня провалился асфальт, а на Дзержинского размыло тротуарную плитку. Проблемные места ограждены. По словам дорожников на восстановление потребуется несколько дней.