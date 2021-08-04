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Лента новостей / Происшествия

В Курской области в столкновении двух иномарок пострадали подросток и годовалый малыш

Авария произошла на автодороге «Курск-Борисоглебск» в Тимском районе 

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Днем 3 августа примерно в половину второго на 66 км автодороги «Курск-Борисоглебск» в Тимском районе Курской области столкнулись «Nissan» и «Daewoo Matiz». За рулем «Nissan» был 34-летний водитель, «Matiz» управляла 38-летняя женщина. Как уточняют в ГИБДД, мужчина ехал со стороны села Соколье Тимского района, женщина двигалась со стороны Курска в направлении Воронежа. По предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz» водитель «Nissan».

В результате ДТП получили травмы двое детей - 16-летний парень и годовалая девочка. Оба - пссажиры «Daewoo Matiz».
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