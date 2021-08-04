В Курской области 11-летняя девочка подожгла горючую жидкость и получила сильные ожоги

ЧП случилось в деревне Пасерково Железногорского района

В деревне Пасерково Железногорского района Курской области 11-летняя девочка подожгла горючую жидкость и получила сильные ожоги. Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств случившегося.На данный момент установлено, что девочка, оставшись дома одна, нашла во дворе воспламеняющуюся жидкость бытовой химии и подожгла в кастрюле. В этот момент подул ветер и горящие брызги попали на ребенка, в результате чего она получила термические ожоги тела.В сопровождении родителей девочку доставили в районную больницу.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК России по Курской области.