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В Курской области 11-летняя девочка подожгла горючую жидкость и получила сильные ожоги

ЧП случилось в деревне Пасерково Железногорского района 
В Курской области 11-летняя девочка подожгла горючую жидкость и получила сильные ожоги

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В деревне Пасерково Железногорского района Курской области 11-летняя девочка подожгла горючую жидкость и получила сильные ожоги. Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств случившегося. 

На данный момент установлено, что девочка, оставшись дома одна, нашла во дворе воспламеняющуюся жидкость бытовой химии и подожгла в кастрюле. В этот момент подул ветер и горящие брызги попали на ребенка, в результате чего она получила термические ожоги тела. 
В сопровождении родителей девочку доставили в районную больницу. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК России по Курской области. 
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