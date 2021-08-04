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В Курске проходит внеплановый аудит трамваев

После инцидента с сошедшим с рельсов трамваем на «Курскэлектротрансе» создана специальная комиссия по расследованию случившегося
В Курске проходит внеплановый аудит трамваев

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В Курске проходит внеплановый аудит трамваев. После инцидента с сошедшим с рельсов трамваем на «Курскэлектротрансе» создана специальная комиссия по расследованию случившегося. На предприятии проверят исправность тормозной системы всех вагонов этого типа, их работоспособность при отключении напряжения в контактной сети. На утренних выпусках водительскому составу проводится внеплановый инструктаж о действиях при возникновении аварийной ситуации.

Кроме этого, до конца года в Курске пройдет независимое исследование всей инфраструктуры электротранспорта, в том числе его технического состояния и надежности. Работы планируют начать в сентябре. 
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