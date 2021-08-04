После инцидента с сошедшим с рельсов трамваем на «Курскэлектротрансе» создана специальная комиссия по расследованию случившегося

В Курске проходит внеплановый аудит трамваев. После инцидента с сошедшим с рельсов трамваем на «Курскэлектротрансе» создана специальная комиссия по расследованию случившегося. На предприятии проверят исправность тормозной системы всех вагонов этого типа, их работоспособность при отключении напряжения в контактной сети. На утренних выпусках водительскому составу проводится внеплановый инструктаж о действиях при возникновении аварийной ситуации.Кроме этого, до конца года в Курске пройдет независимое исследование всей инфраструктуры электротранспорта, в том числе его технического состояния и надежности. Работы планируют начать в сентябре.