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В ночном ДТП в центре Курска покалечился 18-летний мотоциклист

Парень был без прав
В ночном ДТП в центре Курска покалечился 18-летний мотоциклист

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Сегодня ночью, в 0:30 в районе дома №87/7 по улице Радищева Курска в ДТП пострадал 18-летний парень. Не имея водительского удостоверения, он ехал на мотоцикле Suzuki со стороны улицы Павлова в направлении улицы Садовая. Как сообщает ГИБДД, в пути следования, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 19-летний водитель. 

В результате столкновения мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу для оказания помощи. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.


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