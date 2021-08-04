ТАКТ.4-ый филиал МФЦ по Курску переехал в новый офис. Теперь он располагается в торговом центре «Европа» на улице Карла Маркса, 10, а ранее находился на проспекте Дериглазова. Как отметили в областном комитете цифрового развития, новый адрес сделает центр максимально доступным. Однако, с этим согласны не все куряне, отмечает телеканал
4-ый филиал МФЦ по Курску и Курскому району с недавних пор располагается в торговом центре «Европа» на улице Карла Маркса, 10. Теперь он способен принять до 150-ти человек в день, работают 16 окон. Для посетителей с детьми оборудована игровая зона. В комитете цифрового развития региона отметили, что центр стал максимально удобным для курян.
Александр Зотов, и. о. председателя комитета цифрового развития и связи Курской области: МФЦ, как и все МФЦ на территории Курской области, предоставляет весь комплекс услуг, услуги оказываются без ограничений. По предварительной записи могут получить услугу и обратиться уже за выдачей результата готового. Работает он с понедельника по пятницу с 9-ти и до 6-ти часов вечера, в четверг удлинённый режим – до 8-ми вечера, а также он работает в субботу с 9-ти часов утра до 4-х часов дня.
Оксана Крутько, заместитель губернатора Курской области: Офис расположен в самом центре города, в людном месте, в шаговой доступности от всего транспорта, всех видов транспорта.
Переезду МФЦ обрадовались не все куряне. Недовольство высказали пользователи социальных сетей. Причины в том, что ранее офис располагался на проспекте Дериглазова, 17. Теперь крупный микрорайон остался без многофункционального центра.
«Жаль. МФЦ лишился такой большой район, особенно плохо для людей с детками. Можно было спокойно с коляской придти.»
«Жители проспекта Дериглазова вышли из чата...»
В комитете цифрового развития всё же надеются, что офис будет посещаемым и комфортным для курян.
В ТЦ «Европа» на Карла Маркса открылся офис МФЦ
Как отметили в областном комитете цифрового развития, новый адрес сделает центр максимально доступным. Однако, с этим согласны не все куряне