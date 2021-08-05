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На капитальный ремонт и благоустройство школ Курской области в этом году направлено более 450 млн рублей

Более 90 школ нуждаются в капитальном ремонте
На капитальный ремонт и благоустройство школ Курской области в этом году направлено более 450 млн рублей

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На капитальный ремонт и благоустройство школ Курской области в этом году направлено более 450 млн рублей. По предварительным данным, на сегодня более 90 общеобразовательных учреждений нуждаются в проведении капитального ремонта, его общая сумма превышает 1,6 млрд рублей. Замгубернатора Александр Чуркин на совещании с главами городов и районов региона попросил ускорить работу по подготовке проектно-сметной документации. Это, как отметил чиновник, необходимо для своевременного оформления комплексной заявки региона на получение федеральной поддержки.
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