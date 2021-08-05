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Курские полицейские изъяли из незаконного оборота 38 килограммов синтетических наркотиков

Эти запрещенные вещества двое жителей столицы планировали сбыть в Курской области через тайники-закладки

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Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» при силовой поддержке спецподразделения «Гром» изъяли из незаконного оборота около 38 килограммов синтетических наркотиков.

По предварительным данным, двое жителей Москвы приехали в Курскую область с целью сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки. Они планировали получить от поставщиков крупную партию наркотиков, а затем расфасовать их для дальнейшего распространения на территории обоих субъектов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых при попытке забрать наркотики из тайника, оборудованного в лесу. Задержанные пояснили, что нашли информацию о незаконном заработке в интернете.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы.

Расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


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