Курские полицейские изъяли из незаконного оборота 38 килограммов синтетических наркотиков

Эти запрещенные вещества двое жителей столицы планировали сбыть в Курской области через тайники-закладки

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» при силовой поддержке спецподразделения «Гром» изъяли из незаконного оборота около 38 килограммов синтетических наркотиков.По предварительным данным, двое жителей Москвы приехали в Курскую область с целью сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки. Они планировали получить от поставщиков крупную партию наркотиков, а затем расфасовать их для дальнейшего распространения на территории обоих субъектов.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых при попытке забрать наркотики из тайника, оборудованного в лесу. Задержанные пояснили, что нашли информацию о незаконном заработке в интернете.Возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы.Расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.