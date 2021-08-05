  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Ямочный ремонт в Курске сегодня планируется на 11-ти улицах

Автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях в движении

Читайте также

Ямочный ремонт в Курске сегодня планируется на 11-ти участках автомобильных дорог. Это улицы 1-я, 2-я и 5-я Щигровская, Чумаковская, Менделеева, Светлый проезд, Магистральный проезд, тротуар от улицы Сумская до областной больницы, проспект Дериглазова, проспект Хрущёва (заезды к домам от 4-го до 24-го) и проспект Энтузиастов (проезд к домам от 1-го до 3-го). 

Автомобилистам напоминают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки, и предупреждают о возможных затруднениях в движении на этих участках дорог.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

МЧС распространило штормовое предупреждение: 6 августа в Курской области ожидается сильная жара

Курские власти разрешили барам и ресторанам работать ночью, но не всем

В Курской области продлили действующие ковидные ограничения

В Курске оперуполномоченный отдела по борьбе с коррупцией вымогал полумиллионную взятку

В Курске на улице Энгельса до середины сентября перекрыли движение и отключили горячую воду в трех домах

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске