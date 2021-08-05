Ямочный ремонт в Курске сегодня планируется на 11-ти улицах

Автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях в движении

Ямочный ремонт в Курске сегодня планируется на 11-ти участках автомобильных дорог. Это улицы 1-я, 2-я и 5-я Щигровская, Чумаковская, Менделеева, Светлый проезд, Магистральный проезд, тротуар от улицы Сумская до областной больницы, проспект Дериглазова, проспект Хрущёва (заезды к домам от 4-го до 24-го) и проспект Энтузиастов (проезд к домам от 1-го до 3-го).





Автомобилистам напоминают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки, и предупреждают о возможных затруднениях в движении на этих участках дорог.