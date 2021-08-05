Курские полицейские нашли владельца ассенизаторской машины, слившего нечистоты в лес
Курянину грозит штраф до 50 тысяч рублей
Стражи правопорядка нашли владельца грузовика и привлекли его к административной ответственности. 43-летний мужчина признался, что из принадлежащего ему автомобиля действительно сливал жидкие бытовые отходы в лесу.
В отношении курянина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Курянину грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.