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Лента новостей / В регионе

Курские полицейские нашли владельца ассенизаторской машины, слившего нечистоты в лес

Курянину грозит штраф до 50 тысяч рублей

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В Курске сотрудники полиции провели проверку по факту слива нечистот в районе Парка Солянка. Видео инцидента в соцсетях распространил очевидец. На кадрах видно, как ассенизаторская машина выезжает из лесополосы. 

Стражи правопорядка нашли владельца грузовика и привлекли его к административной ответственности. 43-летний мужчина признался, что из принадлежащего ему автомобиля действительно сливал жидкие бытовые отходы в лесу.

В отношении курянина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Курянину грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.
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