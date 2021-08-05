Погашая несуществующий кредит, пенсионер из Курской области лишился квартиры

Они убедили пенсионера продать квартиру, чтобы погасить кредит

Погашая несуществующий кредит, пенсионер из Железногорска лишился квартиры. 64-летний мужчина рассказал полицейским, что в апреле этого года ему впервые позвонили с неизвестного номера и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что на мужчину третьими лицами оформлен кредит, который необходимо немедленно погасить. Так как у заявителя не было на это средств, он был вынужден взять кредит, а полученные деньги перевести на продиктованный счет.Спустя несколько месяцев, неизвестные вновь решили позвонить доверчивому пенсионеру. Они вновь представились сотрудниками банка и сообщили, что квартира, в которой он проживает, находится в кредите и его необходимо погасить. Для этого нужно незамедлительно продать недвижимость. Звонившие даже подсказали телефон риелтора, который поможет с оформлением продажи. Поверив в серьезность ситуации, мужчина не задумываясь продал жилье, не без помощи предложенного специалиста. Получив от продажи квартиры почти полтора миллиона рублей, пенсионер сообщил об этом мошенникам, которые направили его перевести деньги через указанный ими терминал. Мужчина последовал указаниям звонивших.Уже после совершения транзакции, железногорец все-таки обратился в банк, где и узнал, что его обманули аферисты. Общая сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей.Сейчас полиция ищет мошенников.