В Курской области начался прием заявлений для дистанционного электронного голосования
Чтобы проголосовать дистанционно, нужно до 13 сентября подать заявление через портал Госуслуг
Чтобы проголосовать дистанционно, нужно до 13 сентября подать заявление через портал Госуслуг (для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале). Проголосовать дистанционно можно с 8 утра 17 сентября до 8 вечера 19 сентября на портале голосования: vybory.gov.ru.
Подробности по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20, на сайтах ЦИК России: www.cikrf.ru и Избирательной комиссии Курской области: www.kursk.izbirkom.ru.