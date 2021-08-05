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В Курской области начался прием заявлений для дистанционного электронного голосования

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно до 13 сентября подать заявление через портал Госуслуг
В Курской области начался прием заявлений для дистанционного электронного голосования

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В Курской области начался прием заявлений избирателей для дистанционного электронного голосования. Наш регион вошел в число семи субъектов страны, где избиратели могут голосовать в формате онлайн. Отдать свой голос куряне могут на выборах депутатов Государственной Думы, Курской областной Думы и муниципальных выборах. Это, например, удобно для тех, кто уезжает в отпуск или в командировку.

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно до 13 сентября подать заявление через портал Госуслуг (для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале). Проголосовать дистанционно можно с 8 утра 17 сентября до 8 вечера 19 сентября на портале голосования: vybory.gov.ru.

Подробности по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20, на сайтах ЦИК России: www.cikrf.ru и Избирательной комиссии Курской области: www.kursk.izbirkom.ru.

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