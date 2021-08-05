В Курской области привились от коронавируса почти 60% от числа жителей для выработки коллективного иммунитета
В регион поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V»
По последним данным, первым компонентом вакцины привито почти 308,5 тысяч курян, полностью завершили вакцинацию - то есть сделали обе прививки - без малого 225 тысяч человек. Это, как отмечают в оперштабе, составляет 57,8% от числа жителей региона, которым необходимо вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета.