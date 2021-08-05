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В Курской области привились от коронавируса почти 60% от числа жителей для выработки коллективного иммунитета

В регион поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V»
В Курской области привились от коронавируса почти 60% от числа жителей для выработки коллективного иммунитета

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В Курскую область поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» – 11 700 доз. Всего с начала массовой вакцинации регион получил 349 629 доз, из них 329 267 «Спутника V», 12 252 «Спутника Лайт», 5 670 «ЭпиВакКороны», 2 340 «КовиВака». 

По последним данным, первым компонентом вакцины привито почти 308,5 тысяч курян, полностью завершили вакцинацию - то есть сделали обе прививки - без малого 225 тысяч человек. Это, как отмечают в оперштабе, составляет 57,8% от числа жителей региона, которым необходимо вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета.
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