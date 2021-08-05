В Курске на улице Энгельса до середины сентября перекрыли движение и отключили горячую воду в трех домах
«Квадра» начала реконструкцию участка второй тепломагистрали
На время реконструкции подача горячей воды приостановлена по улице Энгельса, 12, Пионеров, 65 и 84. Как пояснили в компании, для этих зданий нет технической возможности организовать водоснабжение по резервной схеме.
Кроме этого, до завершения работ закрыто движение транспорта на участке улицы Пионеров от жилого дома по улице Энгельса, 12 до женской консультации по улице Энгельса, 10В.