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Лента новостей / В регионе

В Курске оперуполномоченный отдела по борьбе с коррупцией вымогал полумиллионную взятку

Пока его отстранили от службы, если вину докажут - уволят из органов. Достанется и его начальству
В Курске оперуполномоченный отдела по борьбе с коррупцией вымогал полумиллионную взятку

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В Курске оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД сам стал фигурантом уголовного дела. Полицейский подозревается в вымогательстве взятки в размере 500 тысяч рублей. 

Как установлено оперативники оперативно-розыскной части собственной безопасности, в прошлом году стражу правопорядка стало известно о наличии возбужденного уголовного дела по факту неуплаты налогов руководителем одного из местных предприятий. Воспользовавшись этой информацией в корыстных целях, полицейский потребовал у бизнесмена взятку, пообещав содействия в освобождении от ответственности. Предприниматель отказался и обратился к начальнику областного УМВД. 

Сейчас сотрудника ОЭБиПК отстранили от выполнения служебных обязанностей, сообщили в региональном УМВД. В случае, если его вина будет доказана в суде, его привлекут к установленной законом ответственности и уволят из органов по отрицательным основаниям. А его непосредственного начальника привлекут к ответственности за упущение контроля за работой подчиненного.
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