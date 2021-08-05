В Курске оперуполномоченный отдела по борьбе с коррупцией вымогал полумиллионную взятку

Пока его отстранили от службы, если вину докажут - уволят из органов. Достанется и его начальству

В Курске оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД сам стал фигурантом уголовного дела. Полицейский подозревается в вымогательстве взятки в размере 500 тысяч рублей.Как установлено оперативники оперативно-розыскной части собственной безопасности, в прошлом году стражу правопорядка стало известно о наличии возбужденного уголовного дела по факту неуплаты налогов руководителем одного из местных предприятий. Воспользовавшись этой информацией в корыстных целях, полицейский потребовал у бизнесмена взятку, пообещав содействия в освобождении от ответственности. Предприниматель отказался и обратился к начальнику областного УМВД.Сейчас сотрудника ОЭБиПК отстранили от выполнения служебных обязанностей, сообщили в региональном УМВД. В случае, если его вина будет доказана в суде, его привлекут к установленной законом ответственности и уволят из органов по отрицательным основаниям. А его непосредственного начальника привлекут к ответственности за упущение контроля за работой подчиненного.