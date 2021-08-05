В Курской области продлили действующие ковидные ограничения

ТАКТ.Очередное заседание оперативного штаба по нераспространению коронавируса в регионе началось с доклада профильного заместителя губернатора Андрея Белостоцкого. Он отметил, что возможности региональной медицины на фронтах борьбы с ковид-инфекцией не исчерпаны, курским медикам удаётся эффективно лечить пациентов, запас средств индивидуальной защиты в больницах достаточный. Проблем с подачей кислорода больным, нуждающимся в респираторной поддержке, нет. Однако для спасения жизней больных с тяжёлым течением COVID-19 облздраву требуется закупка дорогостоящего препарата. На это нужно 16 миллионов рублей. Глава региона просил внести этот пункт в проект решения штаба, а деньги направить из резервного фонда Курской области, сообщает телеканал
Рассказал Андрей Белостоцкий и о ходе вакцинации. В настоящее время прививочные пункты обслуживают порядка 7-8 тысяч курян в сутки. Но эта цифра может быть вдвое больше, резервы мощности есть. Пока привито 57 процентов от необходимого для формирования коллективного иммунитета курян.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- Предположительно, если мы таким темпом пойдём, мы достигнем где-то к концу октября. У нас есть небольшое снижение. Мы находимся в 25 лучших субъектов РФ по вакцинации. Мы предполагаем, что небольшое снижение сейчас за счёт того, что люди пошли в отпуска.
В числе лидеров прививочной кампании заместитель губернатора назвал Железногорский, Беловский, Курчатовский и Конышевский районы. Они практически выполнили план по вакцинации. Роман Старовойт призвал глав отстающих районов ускориться. Новый учебный год в образовательных учреждения области должен начаться в очном формате. А чтобы это стало возможным, прививки следует делать уже сейчас.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Технически, материально мы готовы это делать. Поэтому, коллеги, прошу не ослабевать контроль за темпами вакцинации. По дополнительным финансовым средствам… 16 миллионов рублей. Вот мы на эти деньги могли бы отремонтировать одну поликлинику. А мы вынуждены из резервного фонда сейчас эти средства направлять на дорогостоящие лекарства, чтобы те, кто по каким-то причинам отказался от прививки, бесплатной, сейчас получает за бюджетные средства дорогостоящее лекарство, отвлекая деньги от нужд здравоохранения.
Главный санитарный врач Курской области отметил, что пока говорить о стабилизации эпидситуации рано и предложил сохранить введённые ранее ограничения. Однако это предложение вызвало горячие споры в части работы общепитов. По словам председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаила Аксёнова, рестораторы несут существенные убытки. Два предприятия этой отрасли уже объявили о закрытии.
Михаил Аксёнов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области:
- Отдельно мы всегда обсуждали тематику вакцинации сотрудниками предприятий. Активно эта работа ведётся. На ряде предприятий процент вакцинации составляет до 90-100 процентов. На встречу приходили предприятия. Да, действительно, мы сегодня по общепиту работу в ночное время обсуждаем, это единицы предприятий, они все и были. На самом деле те обязательные требования, которые сейчас есть по вакцинации, они выполнены.
Разрешить работу после 23.00 просили, главным образом, руководители клубов и караоке-баров. Роман Старовойт предложил комитету промышленности, торговли и предпринимательства обсудить этот вопрос с Роспотребнадзором дополнительно.
В Курской области продлили действующие ковидные ограничения
По словам председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаила Аксёнова, рестораторы несут существенные убытки. Два предприятия этой отрасли уже объявили о закрытии