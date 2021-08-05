Куряне не заметили снижения цен на продукты

Вряд ли стоит ждать возврата прошлогоднего уровня цен, ведь в себестоимость фермерских продуктов входят не только затраты по их выращиванию, но и расходы по доставке, а ГСМ за прошедший год существенно подорожали