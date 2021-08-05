Куряне не заметили снижения цен на продукты

ТАКТ.Непрерывный рост цен на ряд наименований продуктовой корзины всерьёз обеспокоил руководителей области. Причем, если весной выросла стоимость растительного масла, сахара и куриных яиц, то за лето подорожали и другие продовольственные товары, включая овощи. В администрации Курской области после неоднократных совещаний по вопросам ценообразования было принято решение о расширении мер поддержки сельхозтоваропроизводителей. По мнению региональных чиновников, такой механизм позволит фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств напрямую реализовывать урожай, без посредников, а, следовательно, и без дополнительных наценок. Губернатор Роман Старовойт поручил создать дополнительные торговые места для торговли сельскохозяйственной продукцией на рынках Курска и районов области. Расстояние от грядки до прилавка должно быть минимальным, отметил он. О первых результатах проделанной работы главе региона отчитались во время очередной планёрки, передает телеканал
Алексей Смирнов, первый заместитель губернатора Курской области:
- Рабочая группа отработала вместе с Белгородскими коллегами. Сейчас дополнительные места организуем на ярмарках, кроме того, места на существующих рынках, рассматриваем дополнительные места для рынков в муниципальных образованиях. За неделю прирост 212 мест. И мы организовали в комитете промышленности и торговли горячую линию, на которую может любой фермер или продавец, чтобы напрямую им были образованы торговые места.
По словам Алексея Смирнова, такой подход уже приносит свои плоды: цены на морковь удалось снизить более чем на 13 %, на картофель – почти на 11, на лук – без малого на 4%. Впрочем, удешевления продуктов рядовые куряне не заметили.
- Неа, не снижается. Наоборот, дорожают. - Ну, вот из продуктовой корзины что, на Ваш взгляд, подорожало сильнее всего? - Картофель, морковь, лук. Ну, всё такое дорожает. - То есть, на продукты стали тратить больше? – Да, да, а что тысячу возьмёшь, ничего не принесёшь, да..
- Нет, всё подорожало от спичек и выше. Все продукты, всё подорожало.
- Замечаете снижение цен на продукты? – Нет. Во-первых, мясо очень сильно подорожало. Вот. Что ещё? Ну, я бы не сказала, что в данный сезон овощи и фрукты стоят дёшево. Ну, а так остальное… Молочка подорожала, масло подорожало, сливочное я имею в виду.
Большие надежды власти региона возлагают на сельхозярмарки. Традиция их проведения будет продолжена. Однако вряд ли стоит ждать возврата прошлогоднего уровня цен, ведь в себестоимость фермерских продуктов входят не только затраты по их выращиванию, но и расходы по доставке, а ГСМ за прошедший год существенно подорожали.
Куряне не заметили снижения цен на продукты
Вряд ли стоит ждать возврата прошлогоднего уровня цен, ведь в себестоимость фермерских продуктов входят не только затраты по их выращиванию, но и расходы по доставке, а ГСМ за прошедший год существенно подорожали