В Курской области снимают режим самоизоляции с некоторых учреждений

Несмотря на высокие темпы вакцинации, отметил главный санитарный врач Курской области Олег Климушин, обстановка по коронавирусу еще остается неблагополучной. В июле заболеваемость вдвое превысила июньские показатели

Благодаря высокому уровню вакцинации персонала и проживающих в соцучреждениях, к поэтапному снятию режима самоизоляции могут приступить Краснооктябрьский психоневрологический интернат, Щигровский центр соцпомощи и Черемисиновский центр для несовершеннолетних. Об этом говорили на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.С 18 до 14 лет снижен возраст спортсменов, которые могут принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе. Количество зрителей на играх профессиональных клубов не должно превышать 500 человек.Несмотря на высокие темпы вакцинации, отметил главный санитарный врач Курской области Олег Климушин, обстановка по коронавирусу еще остается неблагополучной. Отмечается, что в июле заболеваемость вдвое превысила июньские показатели. Решено пополнить запас дорогостоящего препарата от коронавируса. Из резервного фонда региона будет выделено 16 миллионов рублей на закупку препарата «Артлегиа» от цитокинового шторма.