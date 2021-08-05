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В Курской области пожарные помогли спасти пенсионерку из запертой квартиры

Женщина не могла передвигаться и говорить
В Курской области пожарные помогли спасти пенсионерку из запертой квартиры

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Накануне в Щиграх пожарные помогли спасти пенсионерку из запертой квартиры и вызвали медиков. 

В службу спасения обратились жители улицы Красной - они беспокоились за пожилую соседку. Женщина каждое утро прогуливалась с собакой, но на протяжении уже нескольких дней никто её не видел. Попытки дозвониться и достучаться до пенсионерки успехом не увенчались – двери никто не открыл. Запасным ключом, который находился у соседки, тоже не удалось воспользоваться – квартира была заперта изнутри.

Пенсионерка проживает на втором этаже многоэтажного дома. Окна на балконе были открыты, и спасатели решили проникнуть в квартиру по трёхколенной лестнице. Хозяйку квартиры они обнаружили  в комнате, из-за ухудшения состояния здоровья пожидая женщина не могла передвигаться и разговаривать.

Попав в помещение, огнеборцы открыли входную дверь, впустили медиков и оказали помощь в транспортировке женщины к карете «скорой». 
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