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Ночью в центре Курска сбили пьяного пешехода

Авария произошла на улице Карла Маркса

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Сегодня около трех часов ночи в центре Курска сбили пешехода. 
Как сообщает ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Kia Ceed» ехал со стороны улицы Ломакина в сторону улицы Никитская и напротив дома № 62/21 по улице Карла Маркса сбил 36-летнего пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля  по регулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что пешеход находился в нетрезвом состоянии, с травмами различной степени  его доставили в больницу. 
Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.

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