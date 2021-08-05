Ночью в центре Курска сбили пьяного пешехода

Авария произошла на улице Карла Маркса

Сегодня около трех часов ночи в центре Курска сбили пешехода.

Как сообщает ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Kia Ceed» ехал со стороны улицы Ломакина в сторону улицы Никитская и напротив дома № 62/21 по улице Карла Маркса сбил 36-летнего пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что пешеход находился в нетрезвом состоянии, с травмами различной степени его доставили в больницу.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.