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В Курской области мотоциклист без прав насмерть сбил женщину

Авария произошла на автодороге "Дьяконово-Суджа" в Большесолдатском районе

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5 августа около двух часов ночи на 1 км автодороги "Дьяконово-Суджа" в Большесолдатском районе Курской области мотоциклист без прав насмерть сбил женщину. 

Как уточняет ГИБДД, 20-летний парень, не имеющий права управления, ехал на мотоцикле "Stels-200", не зарегистрированным в установленном порядке, со стороны села Любимовка и совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая шла вдоль проезжей части в попутном направлении. 

В результате ДТП селянка скончалась на месте, а юный байкер и его 19-летняя пассажирка получили травмы.
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