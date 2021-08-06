В Курской области мотоциклист без прав насмерть сбил женщину

Авария произошла на автодороге "Дьяконово-Суджа" в Большесолдатском районе

5 августа около двух часов ночи на 1 км автодороги "Дьяконово-Суджа" в Большесолдатском районе Курской области мотоциклист без прав насмерть сбил женщину.Как уточняет ГИБДД, 20-летний парень, не имеющий права управления, ехал на мотоцикле "Stels-200", не зарегистрированным в установленном порядке, со стороны села Любимовка и совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая шла вдоль проезжей части в попутном направлении.В результате ДТП селянка скончалась на месте, а юный байкер и его 19-летняя пассажирка получили травмы.