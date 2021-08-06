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В селе под Курском ребенок сжег сено

Пожар случился в селе Зуевка Солнцевского района
В селе под Курском ребенок сжег сено

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Детская шалость с огнем стала причиной пожара в селе Зуевка Солнцевского района. На площади более 20 квадратных метров горело сено.

К счастью, пожар вовремя увидели соседи и вызвали спасателей. В его ликвидации принимали участие добровольцы и огнеборцы пожарной части Солнцевского района. Предположительной причиной возгорания стала детская шалость с огнем. Незадолго до возникновения пожара соседи видели мальчика, который играл вблизи складированного сена. 

Всего в Курской области за сутки зарегистрированы 8 пожаров. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС составили 5 административных протоколов на нарушителей правил пожарной безопасности.

В спасательном ведомстве напоминают,что в Железногорском и Рыльском районах, а также в Железногорске установился 4 класс пожарной опасности. 
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