В селе под Курском ребенок сжег сено

Пожар случился в селе Зуевка Солнцевского района

Детская шалость с огнем стала причиной пожара в селе Зуевка Солнцевского района. На площади более 20 квадратных метров горело сено.К счастью, пожар вовремя увидели соседи и вызвали спасателей. В его ликвидации принимали участие добровольцы и огнеборцы пожарной части Солнцевского района. Предположительной причиной возгорания стала детская шалость с огнем. Незадолго до возникновения пожара соседи видели мальчика, который играл вблизи складированного сена.Всего в Курской области за сутки зарегистрированы 8 пожаров. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС составили 5 административных протоколов на нарушителей правил пожарной безопасности.В спасательном ведомстве напоминают,что в Железногорском и Рыльском районах, а также в Железногорске установился 4 класс пожарной опасности.