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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в Курске снова будут отключать свет

Отключения электроэнергии запланированы во всех округах 

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На следующей неделе из-за плановых работ в электросетях часть курян снова останутся без света. Отключения электроэнергии запланированы во всех округах Курска по следующим улицам:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 9 по 13 августа с 9-00 до 16-30: 

Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; 2-й Моковский переулок 3-25;
Еремина 1; Парниковая; 

С 9 по 13 августа с 9-00 до 17-00: 

Дейнеки 21/13, 17,19; Комарова 1 

С 9 по 13 августа с 9-30 до 16-30: 

Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Магистральный проезд 18-22А; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Белая; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; 1-я Степная; Медвенская; Панинская; Васильковая; Медвенский переулок; Васильковый переулок; 1-я, 2-я Цветочная; Дроздовская; Цветная; Менделеева 16-20; ПЛК 89-95.

Телефон для справок: 32-32-15. 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 9 по 13 августа с 9-00 до 17-00:

1й - 10й Суворовский переулок; ул. Суворовская 131 - 145; 144 - 162; 147;
переулок Пирогова 5 - 17; 4 – 18; 

С 9 по 12 августа с 9-00 до 12-00:

ул.Тускарная 7-25; 2-22; Мирная 44-66; Лысая гора 5-37; 4-32; 13А, Б, В; Тускарный переулок

Телефон для справок: 32-40-89. 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 9 по 13 августа с 9-00 до 17-00:

2-я Восточная 140-180, 145-189

12 августа с 13-30 до 17-00:

Коммунальная 1, Станционная 3-9, 4-12

Телефон для справок: 26-32-10.

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