На следующей неделе в Курске снова будут отключать свет

Отключения электроэнергии запланированы во всех округах

На следующей неделе из-за плановых работ в электросетях часть курян снова останутся без света. Отключения электроэнергии запланированы во всех округах Курска по следующим улицам:Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; 2-й Моковский переулок 3-25;Еремина 1; Парниковая;Дейнеки 21/13, 17,19; Комарова 1Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Магистральный проезд 18-22А; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Белая; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; 1-я Степная; Медвенская; Панинская; Васильковая; Медвенский переулок; Васильковый переулок; 1-я, 2-я Цветочная; Дроздовская; Цветная; Менделеева 16-20; ПЛК 89-95.1й - 10й Суворовский переулок; ул. Суворовская 131 - 145; 144 - 162; 147;переулок Пирогова 5 - 17; 4 – 18;ул.Тускарная 7-25; 2-22; Мирная 44-66; Лысая гора 5-37; 4-32; 13А, Б, В; Тускарный переулок2-я Восточная 140-180, 145-189Коммунальная 1, Станционная 3-9, 4-12