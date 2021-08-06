На следующей неделе в Курске снова будут отключать свет
Отключения электроэнергии запланированы во всех округах
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 9 по 13 августа с 9-00 до 16-30:
Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; 2-й Моковский переулок 3-25;
Еремина 1; Парниковая;
С 9 по 13 августа с 9-00 до 17-00:
Дейнеки 21/13, 17,19; Комарова 1
С 9 по 13 августа с 9-30 до 16-30:
Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Магистральный проезд 18-22А; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Белая; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; 1-я Степная; Медвенская; Панинская; Васильковая; Медвенский переулок; Васильковый переулок; 1-я, 2-я Цветочная; Дроздовская; Цветная; Менделеева 16-20; ПЛК 89-95.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 9 по 13 августа с 9-00 до 17-00:
1й - 10й Суворовский переулок; ул. Суворовская 131 - 145; 144 - 162; 147;
переулок Пирогова 5 - 17; 4 – 18;
С 9 по 12 августа с 9-00 до 12-00:
ул.Тускарная 7-25; 2-22; Мирная 44-66; Лысая гора 5-37; 4-32; 13А, Б, В; Тускарный переулок
Телефон для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 9 по 13 августа с 9-00 до 17-00:
2-я Восточная 140-180, 145-189
12 августа с 13-30 до 17-00:
Коммунальная 1, Станционная 3-9, 4-12
Телефон для справок: 26-32-10.