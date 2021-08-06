Юный "Робин Гуд" из Курска украл 8 коробов со сладостями и раздал их знакомым

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Сотрудники Сеймского отдела полиции раскрыли кражу кондитерских изделий из павильона в подземном переходе.К правоохранителям обратился 47-летний индивидуальный предприниматель, которого обокрали. Полицейские установили, что злоумышленник проник в киоск через открытый соседний павильон, проломив гипсокартонную стену. Из помещения исчезли 8 коробов со сладостями на общую сумму 10 тысяч рублей.Личность похитителя стражи порядка установили достаточно быстро. Им оказался ранее судимый 19-летний молодой человек, живущий по соседству. Парень признался, что перетащил короба к себе в квартиру, а затем раздал сладости знакомым. Часть похищенного полицейские изъяли в ходе осмотра.За кражу молодому "Робин Гуду" грозит до 5 лет лишения свободы.