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На курской трассе в столкновении с фурой погиб 74-летний водитель легковушки

ДТП произошло на трассе М2 "Крым"
На курской трассе в столкновении с фурой погиб 74-летний водитель легковушки

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Сегодня во втором часу дня на трассе М2 "Крым" в столкновении с фурой погиб 74-летний водитель легковушки. 

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля "Лада Калина" ехал по автодороге "хутор Садовый - М2 "Крым". При выезде, на 547 км М2 автомобилист допустил столкновение с грузовиком " Ивека" с полуприцепом, под управлением 50-летнего шофера, который двигался по автодороге М2 "Крым " со стороны Белгорода в сторону Курска. 

В результате столкновения водитель "Калины" скончался на месте происшествия. По ДТП проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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