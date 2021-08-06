Курская область. В Кукуевке зарегистрировано 119 жилых домов
Всего принято уже больше тысячи заявлений
Всего принято уже больше тысячи заявлений. Согласования получены на 691 земельный участок и 353 дома. Рассмотрение 10 заявлений отложено из-за неполного комплекта и отсутствие документов, подтверждающих оплату штрафа.
По состоянию на 6 августа 2021 года право собственности зарегистрировано на 119 жилых домов.
По всем интересующим вопросам жители Кукуевки могут проконсультироваться в рабочие дни по телефонам:
- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;
- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;
- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.