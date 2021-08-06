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Курская область. В Кукуевке зарегистрировано 119 жилых домов

Всего принято уже больше тысячи заявлений
Курская область. В Кукуевке зарегистрировано 119 жилых домов

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В Новопоселеновском сельсовете продолжается прием документов от жителей Кукуевки на оформление собственности. На этой неделе поступило 25 новых заявлений. Согласование научно-технического совета Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина получено на 39, из них 14 рассмотрены повторно.

Всего принято уже больше тысячи заявлений. Согласования получены на 691 земельный участок и 353 дома. Рассмотрение 10 заявлений отложено из-за неполного комплекта и отсутствие документов, подтверждающих оплату штрафа.

По состоянию на 6 августа 2021 года право собственности зарегистрировано на 119 жилых домов.

По всем интересующим вопросам жители Кукуевки могут проконсультироваться в рабочие дни по телефонам:

- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;

- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;

- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.

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