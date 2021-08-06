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На выходных в Курской области будет жарко, но дождливо

Тепло будет и ночью, и днем
На выходных в Курской области будет жарко, но дождливо

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Грядущие выходные в Курской области будут жаркими, но дождливыми. 

По прогнозам синоптиков, в субботу, 7 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами, а утром и днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, днем в отдельных районах - град.

При грозах местами порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Этой ночью температцра воздуха составит 16-21ºС тепла, днем обещают жару до +28-33ºС.

В воскресенье станет чуть прохладнее: до 18ºС тепла ночью и до +26ºС днем. Облачно, преимущественно без осадков.
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