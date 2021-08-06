На выходных в Курской области будет жарко, но дождливо
Тепло будет и ночью, и днем
По прогнозам синоптиков, в субботу, 7 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами, а утром и днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, днем в отдельных районах - град.
При грозах местами порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Этой ночью температцра воздуха составит 16-21ºС тепла, днем обещают жару до +28-33ºС.
В воскресенье станет чуть прохладнее: до 18ºС тепла ночью и до +26ºС днем. Облачно, преимущественно без осадков.