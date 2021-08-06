Вечером 3 августа 16-летняя Яна Лаухтина вышла из дома на проспекте Хрущева и не вернулась

В Курске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения школьницы. Как уточняет Следственный комитет, дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





Сообщение о безвестном исчезновении 16-летней Яны Лаухтиной поступило в Следком из полиции сегодня. Вечером 3 августа, примерно в 18:30 девочка вышла из дома на проспекте Хрущева гулять к подруге и до настоящего времени не вернулась.





На вид Яне 17 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы светлые. Одета в футболку белого цвета, спортивную юбку по колено синего цвета с красными лампасами, кроссовки белого цвета, на поясе сумка «бананка» черного цвета.





Девочку ищут сотрудники Следственного комитета, полиции и Росгвардии. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Яны или обстоятельствах ее исчезновения, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-(4712)-52-67-43, следственный отдел по Центральному административному округу Курска следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации по Курской области или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.