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Эксперт из Воронежа пришла к выводу, что винные погреба усадьбы купца Мальцова на улице Большевиков Курска не представляют исторической ценности

Объект утратил и архитектурную ценность

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Эксперт из Воронежа Наталья Оболенская полтора месяца изучала винные погреба усадьбы купца Мальцова на улице Большевиков и пришла к выводу, что  исторической ценности они не представляют. И даже «непосредственной связи с  Мальцовым не прослеживается, так как этот руинированный объект выполнял второстепенную хозяйственную функцию», говорится в отчете. 
Историческая ценность объекта не прослеживается, поскольку на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы все видимые наземные элементы промышленной усадьбы утрачены. Объект утратил архитектурную ценность.
Заказчиком экспертизы выступал комитет по управлению муниципальным имуществом Курска.
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