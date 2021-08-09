Эксперт из Воронежа пришла к выводу, что винные погреба усадьбы купца Мальцова на улице Большевиков Курска не представляют исторической ценности

Объект утратил и архитектурную ценность

Эксперт из Воронежа Наталья Оболенская полтора месяца изучала винные погреба усадьбы купца Мальцова на улице Большевиков и пришла к выводу, что исторической ценности они не представляют. И даже «непосредственной связи с Мальцовым не прослеживается, так как этот руинированный объект выполнял второстепенную хозяйственную функцию», говорится в отчете.

Историческая ценность объекта не прослеживается, поскольку на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы все видимые наземные элементы промышленной усадьбы утрачены. Объект утратил архитектурную ценность.

Заказчиком экспертизы выступал комитет по управлению муниципальным имуществом Курска.