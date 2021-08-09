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В Курске в ДТП на проспекте Кулакова погибла 18-летняя девушка

При перестроении водитель автомобиля Datsun не уступил дорогу Volkswagen Golf

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​Вечером 8 августа в Курске на проспекте Кулакова в ДТП погибла 18-летняя девушка. 

Как сообщает ГИБДД, примерно в половину шестого 56-летний водитель автомобиля Datsun ехал по проспекту Кулакова со стороны Льговского поворота. Напротив дома № 10 по проспекту Кулакова он начал маневр разворота в сторону Льговского поворота.  При перестроении, не уступил дорогу Volkswagen Golf, за рулем которого был 20-летний автомобилист,  который двигался со стороны Сумского моста в сторону Льговского поворота. В результате столкновения Volkswagen отбросило в столб. Водитель Volkswagen получил различные травмы, а его пассажирка - 18-летняя девушка - скончалась до приезда скорой медицинской помощи.




ФОТО - АВТОКАДР_46
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