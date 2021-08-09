В Курске в ДТП на проспекте Кулакова погибла 18-летняя девушка

При перестроении водитель автомобиля Datsun не уступил дорогу Volkswagen Golf





Как сообщает ГИБДД, примерно в половину шестого 56-летний водитель автомобиля Datsun ехал по проспекту Кулакова со стороны Льговского поворота. Напротив дома № 10 по проспекту Кулакова он начал маневр разворота в сторону Льговского поворота. При перестроении, не уступил дорогу Volkswagen Golf, за рулем которого был 20-летний автомобилист, который двигался со стороны Сумского моста в сторону Льговского поворота. В результате столкновения Volkswagen отбросило в столб. Водитель Volkswagen получил различные травмы, а его пассажирка - 18-летняя девушка - скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

​Вечером 8 августа в Курске на проспекте Кулакова в ДТП погибла 18-летняя девушка.