В Курске продолжают устранять последствия урагана

Упало 369 деревьев, убрано 174 дерева, работы продолжаются

Прошла уже целая неделя, а в Курске все еще продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося на город 2 августа.Как сообщил сегодня на оперативном совещании у губернатора глава города Виктор Карамышев, на территории Курска упало 369 деревьев по 273 адресам. Поступило 15 обращений о повреждении автомобилей, 190 – о повреждении электропроводов, 21 – о повреждении крыш, домов, строений и т.д. Последствия разгула стихии устраняла 21 аварийная бригада из 57 человек и 18 единиц техники. Уже убрано 174 дерева, работы продолжаются. Параллельно энергетики восстанавливают наружное освещение.