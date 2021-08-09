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В Курске продолжают устранять последствия урагана

Упало 369 деревьев, убрано 174 дерева, работы продолжаются
В Курске продолжают устранять последствия урагана

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Прошла уже целая неделя, а в Курске все еще продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося на город 2 августа. 

Как сообщил сегодня на оперативном совещании у губернатора глава города Виктор Карамышев, на территории Курска упало 369 деревьев по 273 адресам. Поступило 15 обращений о повреждении автомобилей, 190 – о повреждении электропроводов, 21 – о повреждении крыш, домов, строений и т.д. Последствия разгула стихии устраняла 21 аварийная бригада из 57 человек и 18 единиц техники. Уже убрано 174 дерева, работы продолжаются. Параллельно энергетики восстанавливают наружное освещение. 
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