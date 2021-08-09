Курский бизнесмен лишился 143 тысяч, внеся оплату за товар лжепродавцу

Аферист, выступавший посредником между реальным продавцом и потерпевшим, находится в другом регионе

За выходные четверо курян обратились в полицию с заявлениями по фактам дистанционных мошенничеств. Всего один телефонный разговор стоил горожанам сотни тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона.60-летний житель Курска лишился сбережений, внеся оплату за товар лжепродавцу. Будучи индивидуальным предпринимателем, мужчина разместил в интернете объявление о предоставлении услуг грузоперевозок. Вечером ему позвонил незнакомец с предложением приобрести автомобильные шины на выгодных условиях. Курянин решил заказать сразу несколько комплектов с доставкой. В назначенное время на указанный бизнесменом адрес подъехал грузовик с товаром. Водитель попросил оплатить шины, после чего обещал начать их отгрузку. Курянин позвонил незнакомцу, с которым договаривался о сделке, для уточнения банковских реквизитов. Через онлайн-кабинет он перевел 143 тысячи на указанный расчетный счет. Скриншот о проделанной операции мужчина предоставил водителю. Тот в свою очередь связался с хозяином и тогда выяснилось, что деньги зачислены на счет абсолютно постороннего человека. К тому времени телефон злоумышленника уже был недоступен.Оперативники выяснили, что аферист, выступавший посредником между реальным продавцом и потерпевшим, находится в другом регионе. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.