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Лента новостей / В регионе

Курский бизнесмен лишился 143 тысяч, внеся оплату за товар лжепродавцу

Аферист, выступавший посредником между реальным продавцом и потерпевшим, находится в другом регионе

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За выходные четверо курян обратились в полицию с заявлениями по фактам дистанционных мошенничеств. Всего один телефонный разговор стоил горожанам сотни тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона.

60-летний житель Курска лишился сбережений, внеся оплату за товар лжепродавцу. Будучи индивидуальным предпринимателем, мужчина разместил в интернете объявление о предоставлении услуг грузоперевозок. Вечером ему позвонил незнакомец с предложением приобрести автомобильные шины на выгодных условиях. Курянин решил заказать  сразу несколько комплектов с доставкой. В назначенное время на указанный бизнесменом адрес подъехал грузовик с товаром. Водитель попросил оплатить шины, после чего обещал начать их отгрузку. Курянин позвонил незнакомцу, с которым договаривался о сделке, для уточнения банковских реквизитов. Через онлайн-кабинет он перевел 143 тысячи на указанный расчетный счет. Скриншот о проделанной операции мужчина предоставил водителю. Тот в свою очередь связался с хозяином и тогда выяснилось, что деньги зачислены на счет абсолютно постороннего человека. К тому времени телефон злоумышленника уже был недоступен.
 
Оперативники выяснили, что аферист, выступавший посредником между реальным продавцом и потерпевшим, находится в другом регионе. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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