  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске откроют крупный центр вакцинации

12 августа в ТРЦ «МегаГринн» откроется новый прививочный пункт

В Курске откроют крупный центр вакцинации

Читайте также

12 августа в ТРЦ «МегаГринн» откроется новый прививочный пункт. Он будет самым крупным в регионе и сможет одновременно принимать 8-10 человек. Об этом сообщил на оперативном совещании в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, передает телеканал ТАКТ. Он также отметил, что за прошлую неделю в лечебные учреждения Курской области было госпитализировано 938 пациентов. По результатам проведённого анализа причин заболевания было отмечено, что 85 человек не делали прививки сознательно, считая их бесполезными. 25 человек планировали вакцинацию, но не успели это сделать, либо не знали о прививке. 1,5% от общего числа госпитализированных имели медицинский отвод, а 7,8% заболели повторно, при этом у них ранее были выявлены антитела к COVID-19. В числе попавших в больницу есть и те, кто сделал обе прививки более 42 дней назад. Тяжесть течения болезни у них оценивается как лёгкая, ни один такой пациент не лежит в реанимации.

В настоящее время вакцинировано 316899 курян, это 59,3% от необходимого для формирования коллективного иммунитета числа жителей региона.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют дожди и грозы

В Курске в 2023 году отремонтируют 119 многоэтажек

В Курске на Магистральном проезде ВАЗ въехал в грузовик

В Курске разрушающийся тротуар на улице Бойцов 9-й Дивизии восстановят с помощью грунта со строительства школы на проспекте Клыкова

Росреестр проверяет достоверность сведений, представленных курскими кандидатами в депутаты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске