ТАКТ. Он также отметил, что за прошлую неделю в лечебные учреждения Курской области было госпитализировано 938 пациентов. По результатам проведённого анализа причин заболевания было отмечено, что 85 человек не делали прививки сознательно, считая их бесполезными. 25 человек планировали вакцинацию, но не успели это сделать, либо не знали о прививке. 1,5% от общего числа госпитализированных имели медицинский отвод, а 7,8% заболели повторно, при этом у них ранее были выявлены антитела к COVID-19. В числе попавших в больницу есть и те, кто сделал обе прививки более 42 дней назад. Тяжесть течения болезни у них оценивается как лёгкая, ни один такой пациент не лежит в реанимации.12 августа в ТРЦ «МегаГринн» откроется новый прививочный пункт. Он будет самым крупным в регионе и сможет одновременно принимать 8-10 человек. Об этом сообщил на оперативном совещании в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, передает телеканал
В настоящее время вакцинировано 316899 курян, это 59,3% от необходимого для формирования коллективного иммунитета числа жителей региона.
В Курске откроют крупный центр вакцинации
12 августа в ТРЦ «МегаГринн» откроется новый прививочный пункт