  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На первой медовой ярмарке в Курске продали около 12 тонн мёда

На этой неделе ярмарка пройдёт в течение трёх дней – 13, 14 и 15 августа
На первой медовой ярмарке в Курске продали около 12 тонн мёда

Читайте также

В минувшие выходные прошла первая в этом сезоне ярмарка «Курский мёд». За эти выходные пчеловоды реализовали около 12 тонн продукции. 

Те, кто не успели запастись полезным лакомством, смогут сделать это на этой неделе - ярмарка пройдёт в течение трёх дней – 13, 14 и 15 августа на площади перед гипермаркетом «Линия» (Энгельса, 70). Мероприятие традиционно совпадает с Медовым Спасом. 

Кстати, некоторые продавцы угощали покупателей солёными огурцами. Как пояснила одна из участниц ярмарки, овощ помогает при дегустации разных сортов мёда: вкусы не смешиваются и проще сделать правильный выбор. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют дожди и грозы

В Курске в 2023 году отремонтируют 119 многоэтажек

В Курске на Магистральном проезде ВАЗ въехал в грузовик

В Курске разрушающийся тротуар на улице Бойцов 9-й Дивизии восстановят с помощью грунта со строительства школы на проспекте Клыкова

Росреестр проверяет достоверность сведений, представленных курскими кандидатами в депутаты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске