На первой медовой ярмарке в Курске продали около 12 тонн мёда

На этой неделе ярмарка пройдёт в течение трёх дней – 13, 14 и 15 августа

В минувшие выходные прошла первая в этом сезоне ярмарка «Курский мёд». За эти выходные пчеловоды реализовали около 12 тонн продукции.Те, кто не успели запастись полезным лакомством, смогут сделать это на этой неделе - ярмарка пройдёт в течение трёх дней – 13, 14 и 15 августа на площади перед гипермаркетом «Линия» (Энгельса, 70). Мероприятие традиционно совпадает с Медовым Спасом.Кстати, некоторые продавцы угощали покупателей солёными огурцами. Как пояснила одна из участниц ярмарки, овощ помогает при дегустации разных сортов мёда: вкусы не смешиваются и проще сделать правильный выбор.