Росреестр проверяет достоверность сведений, представленных курскими кандидатами в депутаты

Каждый кандидат в соответствии с действующим законодательством обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о принадлежащем ему имуществе

Перед предстоящими в сентябре выборами Росреестр проверяет достоверность сведений, представленных кандидатами в депутаты в избирком. Каждый кандидат в соответствии с действующим законодательством обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о принадлежащем ему имуществе. Избирком в свою очередь направляет в орган регистрации прав запросы о проверке достоверности этих данных. Уже в июле в региональное управление Росреестра поступило 486 таких запросов.