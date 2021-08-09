Подача газа будет прекращена с 9 утра до 9 вечера

В связи с неотложными ремонтными работами 11 августа в Центральном и Сеймском округах Курска отключат газ.Подача газа будет прекращена с 9 утра до 9 вечера по улицам: Майский Бульвар, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Бойцов 9-й Дивизии, 191, 193, 195, 195-а,. 197, 199, 199-а, Селиховская, 1-я, 2-я Тихая, Монастырская балка, Яблоневая, Сумская, 47 - 121, Энгельса, 9 - 43, проезд Энгельса, СНТ «Коммунальник», «Сельхозработник», «Моква», «Дружба», ур. Парк Солянка, 1,2 (территория ООО «Спортивный клуб дзюдо г. Курска») и населённых пунктов Курского района д. 1-я, 2-я Моква, х. Зубков, д. Духовец, д. Майская Заря, д. Касторная, СНТ «Сосновый бор», СНТ «Сосенки».Курянам напоминают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещено.