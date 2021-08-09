В Курске в 2023 году отремонтируют 119 многоэтажек
Утвержден перечень домов, подлежащих капитальному ремонту
Из 119 домов, жильцы которых получили уведомления, в 17-ти приняли решение о сборе средств на ремонт на собственном специальном счете, а значит ремонтом будут заниматься не региональный оператор, а сами собственники. Ещё в одном доме владельцы квартир согласились с предложенным перечнем работ. В остальных случаях горожане еще не определились с объемом и сроками необходимых работ.
В утвержденный перечень вошёл 101 дом: в 23-х приведут в порядок сети электроснабжения, в 24-х - сети теплоснабжения, в 27-ми - газоснабжения. Сети водоснабжения или водоотведения отремонтируют в 46 домах. Ремонт лифтов планируется в 50-ти домах, кровли – в 35-ти. Подвалы отремонтируют в 24-х многоэтажках, фасады - в 32-х и в 22-х домах - фундаменты.
С полным перечнем домов и видами запланированных работ можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.