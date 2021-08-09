В Курской области после вакцинации коронавирусом заболели 0,38% привитых

Заболевание происходит тогда, когда иммунитет ещё не успел полностью сформироваться

В Курской области 0,38% привитых заболели коронавирусом после вакцинации. Это 914 человек из числа полностью завершивших курс. Об этом на заседании оперштаба по вакцинации сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Заболевание происходит тогда, когда иммунитет ещё не успел полностью сформироваться. Болеют привитые в большинстве случаев в лёгкой и бессимптомной форме, в реанимацию никого не госпитализировали – подчеркнул чиновник.