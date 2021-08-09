  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области после вакцинации коронавирусом заболели 0,38% привитых

 Заболевание происходит тогда, когда иммунитет ещё не успел полностью сформироваться

Читайте также

В Курской области 0,38% привитых заболели коронавирусом после вакцинации. Это 914 человек из числа полностью завершивших курс. Об этом на заседании оперштаба по вакцинации сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Заболевание происходит тогда, когда иммунитет ещё не успел полностью сформироваться. Болеют привитые в большинстве случаев в лёгкой и бессимптомной форме, в реанимацию никого не госпитализировали – подчеркнул чиновник.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

192 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Ямочный ремонт в Курске сегодня планируется на четырех улицах

Курским «управляйкам» дали месяц на устранение недостатков при подготовке домов к зиме

11 августа в Центральном и Сеймском округах Курска отключат газ

В Курской области завтра прогнозируют дожди и грозы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске