В сентября в Курске пройдут два тура Единой лиги Европы по баскетболу

На соревнования дивизиона Future приедут 12 команд со всей страны

2 и 4 сентября в Курске пройдут два тура Единой лиги Европы дивизиона Future. На соревнования приедут 12 команд со всей страны, которые входят в ТОП-30 российского рейтинга. Баскетболисты поборются за путевки в следующий этап Единой лиги Европы, который состоится в 2022 году.Соревнования пройдут в СКК. Зрители смогут присутствовать на соревнованиях: трибуны в соответствии с требованиями Роспотребнадзора заполнят на 25%, на входе проведут термометрию, обязательное требование – маски. Те, кто не попадет на трибуны, сможет посмотреть трансляцию матчей.3 сентября в СКК пройдут турниры «Лиги развития» среди участников до 24 лет. Лучшие мужские и женские команды отправятся на суперфинал Открытой межрегиональной любительской лиги. Он пройдёт в Калуге с 26 по 28 ноября.