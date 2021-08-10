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Главный санитарный врач Курской области: «После 1 сентября будем принимать решительные меры к организациям, которые не отстранили непривитых сотрудников»

Чтобы избежать введения локдауна, к сентябрю необходимо привить не менее 60% отдельных групп населения
Главный санитарный врач Курской области: «После 1 сентября будем принимать решительные меры к организациям, которые не отстранили непривитых сотрудников»

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Чтобы избежать введения локдауна, необходимо привить не менее 60% отдельных групп населения до 1 сентября. «После 1 сентября мы будем принимать решительные меры к организациям, которые не отстранили от работы непривитых сотрудников», – заявил на совещании оперштаба главный санитарный врач Курской области Олег Климушин. Глава регионального Роспотребнадзора отметил, что сейчас главная задача – подготовиться к осеннему сезону, когда школьники и студенты выйдут на учёбу, многие вернутся из отпуска. 
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