По словам экспертов, на основании этих данных оценивать эффективность вакцин пока рано

Курская область стала одним из четырех регионов, обнародовавших обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса. Данные опубликовали еще Ульяновская и Кемеровская области и Санкт-Петербург . В большинстве случаев доля заразившихся меньше одного процента. По словам экспертов, на основании этих данных оценивать эффективность вакцин пока рано.Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов говорит, что на данный момент имеются большие вопросы не только к достоверности и объективности исследования, но и к качеству некоторых российских вакцин, пишет интернет-издание «Лента.ру». Ученый подчеркнул, что сравнивать вакцины нужно не между собой — необходимо соотносить число вакцинированных с невакцинированными и не успевшими переболеть. В рамках исследования важно учитывать и тяжесть заболевания у привитых.Специалист отметил, что говорить об эффективности «КовиВак» пока довольно трудно, поскольку его используют недостаточное количество времени. Тем не менее, пока у Чепурнова нет ощущения, что он может оказаться эффективнее «Спутника». Впрочем, он показывает довольно высокие результаты при ревакцинации.