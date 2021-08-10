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19-летний курянин украл с территории соседних строительных компаний металл

Юный рецидивист выручил всего 10 тысяч рублей и снова стал фигурантом уголовного дела
19-летний курянин украл с территории соседних строительных компаний металл

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В Курске руководители двух строительных компаний обратились в полицию и сообщили о пропаже металла с территорий. Обе компании находятся по соседству - по улице Гайдара, а заявления о кражах поступили примерно в одно время. 

Стражи порядка тщательно изучили все обстоятельства произошедшего и сделали вывод, что к хищению может быть причастен один и тот же человек. Вскоре похитителя задержали - им оказался ранее судимый 19-летний житель Курска

Молодой человек признался, что заранее осмотрел местность и ночью пробрался на территорию предприятия. Сначала выносил хранившийся металл на руках, но трудоемкий процесс потребовал кардинального решения. Тогда курянин воспользовался попавшей в поле зрения тележкой. Похищенный металл он вывез во двор соседнего дома, а утром вызвал грузовое такси. Ничего не подозревая, водитель автомобиля помог доставить металл на скупку. Юный преступник  выручил 10 тысяч рублей.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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