19-летний курянин украл с территории соседних строительных компаний металл

Юный рецидивист выручил всего 10 тысяч рублей и снова стал фигурантом уголовного дела

В Курске руководители двух строительных компаний обратились в полицию и сообщили о пропаже металла с территорий. Обе компании находятся по соседству - по улице Гайдара, а заявления о кражах поступили примерно в одно время.Стражи порядка тщательно изучили все обстоятельства произошедшего и сделали вывод, что к хищению может быть причастен один и тот же человек. Вскоре похитителя задержали - им оказался ранее судимый 19-летний житель КурскаМолодой человек признался, что заранее осмотрел местность и ночью пробрался на территорию предприятия. Сначала выносил хранившийся металл на руках, но трудоемкий процесс потребовал кардинального решения. Тогда курянин воспользовался попавшей в поле зрения тележкой. Похищенный металл он вывез во двор соседнего дома, а утром вызвал грузовое такси. Ничего не подозревая, водитель автомобиля помог доставить металл на скупку. Юный преступник выручил 10 тысяч рублей.Теперь он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».