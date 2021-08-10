Дети из социально незащищенных категорий отдыхали на морском побережье

Этим летом более 34,5 тысяч детей отдохнули в лагерях и санаториях Курской области. Дети из социально незащищенных категорий отдыхали на морском побережье.Работали 17 загородных лагерей, 5 санаториев, 290 лагерей дневного пребывания и 38 трудовых лагерей.Роспотребнадзор регулярно проводил проверки учреждений, всего их было организовано 350. Санитарное ведомство проверяло и поставщиков, работающих по договорам с организаторами питания. Таких проверок было 12.Исследовано около 500 проб питьевой воды, 630 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, более тысячи проб готовой пищи. Грубых нарушений не выявлено.Групповых инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в лагерях не зарегистрировано.