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Этим летом более 34,5 тысяч детей отдохнули в лагерях и санаториях Курской области

Дети из социально незащищенных категорий отдыхали на морском побережье
Этим летом более 34,5 тысяч детей отдохнули в лагерях и санаториях Курской области

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Этим летом более 34,5 тысяч детей отдохнули в лагерях и санаториях Курской области. Дети из социально незащищенных категорий отдыхали на морском побережье.

Работали 17 загородных лагерей, 5 санаториев, 290 лагерей дневного пребывания и 38 трудовых лагерей.

Роспотребнадзор регулярно проводил проверки учреждений, всего их было организовано 350. Санитарное ведомство проверяло и поставщиков, работающих по договорам с организаторами питания. Таких проверок было 12.

Исследовано около 500 проб питьевой воды, 630 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, более тысячи проб готовой пищи. Грубых нарушений не выявлено.

Групповых инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в лагерях не зарегистрировано.

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