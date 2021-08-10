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В Курск привезут ковчег с мощами Александра Невского

Он будет пребывать в Знаменском соборе всего три дня
В Курск привезут ковчег с мощами Александра Невского

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Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского доставят в Курскую область 12 августа, сообщает телеканал ТАКТ. Он будет пребывать в Знаменском соборе всего три дня, по 14 августа святыня покинет столицу соловьиного края. Сообщается, что поклониться святым мощам благоверного князя в соборе можно будет 12 августа до 21.00, 13 - 14 августа с 8.00 до 21.00 часа.

Стоит отметить, что в этом году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. С 12 июня по 14 августа 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит принесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в города России и Белоруссии.
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