ТАКТ. Он будет пребывать в Знаменском соборе всего три дня, по 14 августа святыня покинет столицу соловьиного края. Сообщается, что поклониться святым мощам благоверного князя в соборе можно будет 12 августа до 21.00, 13 - 14 августа с 8.00 до 21.00 часа.Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского доставят в Курскую область 12 августа, сообщает телеканал
Стоит отметить, что в этом году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. С 12 июня по 14 августа 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит принесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в города России и Белоруссии.
В Курск привезут ковчег с мощами Александра Невского
Он будет пребывать в Знаменском соборе всего три дня