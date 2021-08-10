Массажистка из Курска победила во всероссийском этапе чемпионата профессионального мастерства

В следующем году она представит Курскую область на международных соревнованиях

Массажистка из Курска, выпускница медицинского колледжа Наталья Егоричева победила в региональном и всероссийском этапах чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». В следующем году девушка представит Курскую область на международных соревнованиях. Наталья имеет ограничения здоровья по слуху.Оргкомитет соревнований в честь X Международного чемпионата «Абилимпикс» организовал экспедицию на Эльбрус, и курянка вошла в ее состав. В минувшие выходные девушка водрузила флаг Курской области на вершине Эльбруса на высоте 5 642 метра.«Абилимпикс» – это международный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Эти соревнования, как и Олимпийские игры, проводятся раз в четыре года.