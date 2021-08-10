  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

Курянин погиб, меняя лампочку на фонарном столбе

Мужчину ударило током
Курянин погиб, меняя лампочку на фонарном столбе

Читайте также

В Курском районе местный житель погиб, меняя лампочку на фонарном столбе. Сейчас в произошедшем разбираются следователи. 

По информации СУ СК России по Курской области, 48-летний житель деревни 1-я Моква днем самостоятельно, с помощью имевшихся у него страховочных ремней, влез на фонарный столб, чтобы заменить лампочку. Мужчину ударило током. Он получил травмы, от которых скончался на месте. Сообщение об обнаружении трупа селянина, повисшего на страховочных ремнях, прикрепленных к фонарному столбу, поступило в Следком из полиции. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области 11 августа прогнозируют умеренные дожди с грозами

Массажистка из Курска победила во всероссийском этапе чемпионата профессионального мастерства

В Курск привезут ковчег с мощами Александра Невского

Этим летом более 34,5 тысяч детей отдохнули в лагерях и санаториях Курской области

За время пандемии в Курской области провели больше миллиона тестирований на коронавирус

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске