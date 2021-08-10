Курянин погиб, меняя лампочку на фонарном столбе

Мужчину ударило током

В Курском районе местный житель погиб, меняя лампочку на фонарном столбе. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.По информации СУ СК России по Курской области, 48-летний житель деревни 1-я Моква днем самостоятельно, с помощью имевшихся у него страховочных ремней, влез на фонарный столб, чтобы заменить лампочку. Мужчину ударило током. Он получил травмы, от которых скончался на месте. Сообщение об обнаружении трупа селянина, повисшего на страховочных ремнях, прикрепленных к фонарному столбу, поступило в Следком из полиции.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете.